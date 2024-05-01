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رياضة

بِالفيديو: أحدث صور الملعب “الافتراضي” لِمُباراة أوغندا والجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: أحدث صور الملعب “الافتراضي” لِمُباراة أوغندا والجزائر
ح.م

أعادت السّلطات الرّياضية الأوغندية مساء الأربعاء افتتاح “الملعب الوطني نيلسون مانديلا”، بِالعاصمة كامبالا.

ويُفترض أن تحتضن هذه المنشأة الرّياضية مباراة أوغندا والجزائر في جوان المقبل، بِرسم الجولة الرّابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت أبواب “الملعب الوطني نيلسون مانديلا” قد أُغلقت في أواخر سنة 2019، من أجل ترميم أرضية الميدان ومرافق أُخرى.

وقام اتحاد الكرة الأوغندي مساء الأربعاء بِتجريب أرضية الميدان، من خلال تنظيم مقابلتَين لِحساب منافسة البطولة المحلّية (أشرطة الفيديو والصور المرفقة).

ويَنتظر اتحاد الكرة الأوغندي قدوم بعثة “الكاف” في الأيّام القليلة المقبلة، لِمُعاينة “الملعب الوطني نيلسون مانديلا”. على أمل منح الضّوء الأخضر، لِاحتضان مباراة منتخب بلاده مع الجزائر، وأيضا مع بوتسوانا قبل ذلك في الجولة الثالثة.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).

الفيديو الثالث: (إضغط هنا).

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