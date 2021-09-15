بِالفيديو: “أستاذية” غوارديولا المُقرفة ضد محرز تُثير سخط الجزائريين

استهجن الجمهور الرياضي الجزائري سهرة الأربعاء، صراخ مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا ضد لاعبه رياض محرز.

حدث ذلك خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والضيف لايبزيغ الألماني، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأظهرت صور التلفزيون المدرب غوارديولا يُوجّه لاعبه محرز بِنبرة غاضبة، وكأن الدولي الجزائري تورّط في حماقات خلال هذه المباراة، أو أن فريق مانشستر سيتي مُنهزم في مباراة حاسمة.

ويرى عديد الجزائريين أن المدرب غوارديولا يُبالغ في إظهار “أستاذيته”، أمام لاعب هادئ ومُنضبط ولا يتمرّد، لكن غالبا ما يُنظر إليه على أنه “فريسة سهلة”، عكس زملاء له في نادي “الأزرق السّماوي”، يتفنّن التقني الإسباني في تدليلهم.

وغرّد أحد الجزائريين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “كيف تُسدي النصيحة يا غوارديولا؟ محرز نجم كبير ولا يستحق هذه المعاملة إطلاقا. هذا هو عدم الاحترام وانتهاك صريح لِجميع أساليب التعامل واللّباقة. هل كان غوارديولا لِيفعل هذا التصرّف مع دو بروين أو سترلينغ أو ميسي…”؟

وقال مواطن له: “ما كان مُملّا حقًا هو اللّقطة التي شهدناها جميعا: غوارديولا يُوبّخ محرز! يُمكن إعطاء الأوامر بِطريقة أفضل، وليس بِملامح غاضبة أمام الملأ. غوارديولا يحتاج إلى طبيب نفسي!”.

وكتب ثالث: “وضع صعب، هذا لاعب كبير وليس صغيرًا (في إشارة إلى محرز). للمدرب الحق في الإرشاد، لكن ليس بِهذه الطريقة. هذا هو عدم احترام المدرب. هل يستطيع غوارديولا فعل هذا مع دي بروين أو ميسي؟”.

وغرّد جزائري آخر: “لماذا لا نتحدّث عن سوء أخلاق غوارديولا، وهجائه المستمرّ لِمحرز؟ لماذا لا نتحدّث عن لاعبين لا يُساعدون محرز أو المجموعة الماكرة (لا يُمرّرون له الكرة)”.

وقدّم الجناح رياض محرز عروضا طيّبة أمام لايبزيغ الألماني، وسجّل هدفا، وكأن أحد أفضل لاعبي فريق مانشستر سيتي. وساهم بِقوّة في صناعة فوز بِنتيجة (6-3).

ومِن إجمالي ستّ مقابلات رسمية خاضها فريق مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي، استفاد محرز ثلاث مرّات فقط من فرصة اللّعب أساسيا، آخرها أمام لايبزيغ الألماني.

وبات رياض محرز يجمع رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في كل المنافسات الرّسمية للأندية عند انطلاق الموسم الحالي.