بِالفيديو: “أستاذية” غوارديولا المُقرفة ضد محرز تُثير سخط الجزائريين
استهجن الجمهور الرياضي الجزائري سهرة الأربعاء، صراخ مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا ضد لاعبه رياض محرز.
حدث ذلك خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والضيف لايبزيغ الألماني، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.
وأظهرت صور التلفزيون المدرب غوارديولا يُوجّه لاعبه محرز بِنبرة غاضبة، وكأن الدولي الجزائري تورّط في حماقات خلال هذه المباراة، أو أن فريق مانشستر سيتي مُنهزم في مباراة حاسمة.
Pep qui engueule Mahrez. 😭💙 pic.twitter.com/bzlCmRRFTe
— Blue Moon (@FRBlueMoon) September 15, 2021
ويرى عديد الجزائريين أن المدرب غوارديولا يُبالغ في إظهار “أستاذيته”، أمام لاعب هادئ ومُنضبط ولا يتمرّد، لكن غالبا ما يُنظر إليه على أنه “فريسة سهلة”، عكس زملاء له في نادي “الأزرق السّماوي”، يتفنّن التقني الإسباني في تدليلهم.
وغرّد أحد الجزائريين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “كيف تُسدي النصيحة يا غوارديولا؟ محرز نجم كبير ولا يستحق هذه المعاملة إطلاقا. هذا هو عدم الاحترام وانتهاك صريح لِجميع أساليب التعامل واللّباقة. هل كان غوارديولا لِيفعل هذا التصرّف مع دو بروين أو سترلينغ أو ميسي…”؟
وقال مواطن له: “ما كان مُملّا حقًا هو اللّقطة التي شهدناها جميعا: غوارديولا يُوبّخ محرز! يُمكن إعطاء الأوامر بِطريقة أفضل، وليس بِملامح غاضبة أمام الملأ. غوارديولا يحتاج إلى طبيب نفسي!”.
وكتب ثالث: “وضع صعب، هذا لاعب كبير وليس صغيرًا (في إشارة إلى محرز). للمدرب الحق في الإرشاد، لكن ليس بِهذه الطريقة. هذا هو عدم احترام المدرب. هل يستطيع غوارديولا فعل هذا مع دي بروين أو ميسي؟”.
وغرّد جزائري آخر: “لماذا لا نتحدّث عن سوء أخلاق غوارديولا، وهجائه المستمرّ لِمحرز؟ لماذا لا نتحدّث عن لاعبين لا يُساعدون محرز أو المجموعة الماكرة (لا يُمرّرون له الكرة)”.
وقدّم الجناح رياض محرز عروضا طيّبة أمام لايبزيغ الألماني، وسجّل هدفا، وكأن أحد أفضل لاعبي فريق مانشستر سيتي. وساهم بِقوّة في صناعة فوز بِنتيجة (6-3).
ومِن إجمالي ستّ مقابلات رسمية خاضها فريق مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي، استفاد محرز ثلاث مرّات فقط من فرصة اللّعب أساسيا، آخرها أمام لايبزيغ الألماني.
وبات رياض محرز يجمع رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة بِزيّ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في كل المنافسات الرّسمية للأندية عند انطلاق الموسم الحالي.
How do you give advice, Guardiola!! Mahrez is a big star and he does not deserve this treatment at all. This is a lack of respect and an outright transgression of all tactful methods of dealing. Would Guardiola have done it with Dobroin, Rahim, Messi or Krenich, for example, for
— AbdessalamAdaouri (@AbdessalamAdao2) September 15, 2021
Commenting on the shot of Mahrez and Guardiola
“A difficult situation, this is a big player, not a small one. The coach has the right to give instructions, but not in this way!”
This is a lack of respect from the coach. Can he do this with De Bruyne?” Or Messi
— Muhammed//89 (@Muhammed8915) September 15, 2021
What was really absolutely boring is the scene we’ve all witnessed ” Pep Guardiola scolding Riyad Mahrez ”
Mr. Guardiola is in urgent need for some ” anger management ” course
Need to give orders can be done in a more proper and appropriate manner specially when in public 😠
— Najdawi Issam (@issam_najdawi) September 15, 2021
Why don’t you talk about Guardiola’s bad manners and his constant satire on Mahrez? Why don’t you talk about players who don’t play with Mahrez (the cunning group).
— هشام البر (@hichamalbir) September 15, 2021