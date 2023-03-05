بِالفيديو: أسرع طرد في كؤوس العالم وأوروبا وإفريقيا والبطولة الإيطالية

تعرّض مهاجم فريق جوفانتوس الإيطالي مواز كين سهرة الأحد لِعقوبة الطّرد، بعد 40 ثانية فقط من دخوله إلى أرضية الميدان بديلا.

حدث ذلك خلال مباراة فريق “اليوفي” ومُضيفّه نادي روما، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإيطالية.

ومنح مدرب فريق جوفانتوس ماسيميليانو أليغري الفرصة للاعبه مواز كين عند الدقيقة الـ 89، قبل أن يُشهر الحكم فابيو مارسيكا البطاقة الحمراء في وجه هذا المهاجم، بعد 40 ثانية فقط، بِسبب مُمارسته لِاعتداء خشن ضد مدافع فريق روما جانلوكا مانتشيني.

وانتهت المباراة بِهدف لِصفر، وقّعه لاعب روما جانلوكا مانتشيني في الدقيقة الـ 53. مع الإشارة إلى أن مواز كين (23 سنة) لاعب دولي إيطالي من أصل إيفواري.

ولم يُحطم مواز كين الرّقم القياسي، ولم يُعادله أيضا، ذلك أن أسرع طرد في تاريخ البطولة الإيطالية كان صاحبه جوسيبي لورينتسو مهاجم فريق بولونيا، في مواجهة جوارية خارج القواعد أمام نادي بارما، لِحساب منافسة “الكالتشيو” في الـ 9 من ديسمبر 1990 (انتهت بِهدف لِمثله). استنادا إلى الموقع الإيطالي “كالتشيو ميركاتو”.

ودخل لورينتسو إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، وطرده الحكم فيرتر كورنييتي بعد 10 ثوانٍ فقط!

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 58، طرد الحكم الحارس البرازيلي كلاوديو تافاريل حامي عرين فريق بارما.

تاريخيا، وفي مسابقة كأس العالم 1986 بِالمكسيك، وفي مباراة منتخبَي الدانمارك والأوروغواي بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات (انتهت بـ 0-0). أشهر الحكم الفرنسي جوال كينيو البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأوروغواي خوسيه باتيستا بعد 56 ثانية فقط من انطلاق المباراة! وكان ذلك أسرع طرد في تاريخ المونديال.

أمّا أسرع طرد في نهائيات كأس أمم إفريقيا، فيحمل اسم جيمي عبدو متوسّط ميدان وقائد منتخب جزر القمر، وذلك بعد 7 دقائق من انطلاق مواجهة المُنافس الكاميروني (2-1 للأخير)، لِحساب ثمن نهائي آخر مسابقة لـ “الكان” انْتُظمت عام 2022، والتي أدارها حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما. لكن يبقى الرّقم محلّ جدل، لِأن “الكاف” هيئة ضعيفة جدّا بل رديئة من ناحية التوثيق والاحصائيات (أوّل نسخة لِكأس أمم إفريقيا لُعبت عام 1957).

وفي بطولة أمم أوروبا عام 2008 بِالنمسا وسويسرا (تنظيم مُشترك)، وفي مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بين منتخبَي فرنسا وإيطاليا (0-2 للأخير). أشهر الحكم السلوفاكي ميشال لوبوس البطاقة الحمراء في وجه مدافع “الديكة” إيريك أبيدال، بعد 24 دقيقة من انطلاق المواجهة. وكان ذلك أسرع طرد في تاريخ مسابقة “الأورو”.