بِالفيديو: أشبال الجزائر يُسجّلون ضدّ المغرب بِضربة مقصّية وحركة “الجسر الصّغير”

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم أشبال بِهدف لِمثله مع نظيره المغربي، مساء الخميس.

واحتضن ملعب “سالم مبروكي” بِالرويبة أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دورة اتحاد شمال إفريقيا لِكرة القدم، صنف أقلّ من 17 سنة.

وسجّل أشبال “الخضر” هدف التعادل في الوقت بدل الضّائع من عمر المباراة (د90+4)، وبِضربة مقصّية، وأيضا بِالحركة الفنّية الشيّقة “الجسر الصّغير Petit Pont” (الفيديو).

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 49، حرم الحكمُ المنتخبَ الوطني الجزائري أشبال من هدف شرعي بِطريقة مُحيّرة (الفيديو).

كما حرم الحكمُ – مرّة أُخرى – صغارَ “مُحاربي الصّحراء” من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 27 (الفيديو).

وفي مباراة أولى لُعبت بِالميدان ذاته بعد ظهيرة الخميس، تعادل أشبال تونس ومصر كذلك بِنتيجة هدف لِمثله.

وفي الجولة الثانية المُبرمجة هذا السبت، يركن أشبال “الخضر” إلى الرّاحة، نظير تنظيم مقابلتَي تونس مع المغرب، ومصر مع ليبيا.