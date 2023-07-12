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رياضة

بِالفيديو: أصاغر الصّحراء الغربية يُشاركون في دورة دولية بِإسبانيا

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: أصاغر الصّحراء الغربية يُشاركون في دورة دولية بِإسبانيا
ح.م
منتخب الصّحراء الغربية للأصاغر في دورة "كأس دونوستي".

شارك منتخب الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية للأصاغر، في دورة دولية لِكرة القدم بِإسبانيا.

ويتعلّق الأمر بِدورة “كأس دونوستي”، التي تحتضنها مدينة سان سيباستيان الإسبانية مطلع شهر جويلية من كلّ عام.

وحضر وفد الصّحراء الغربية خلال تنظيم حفل الافتتاح، ورفرف علم البلد في سماء الملعب خفّاقا.

ويُعاني شعب الصّحراء الغربية جرائم المُحتلّ المغربي، ولكنّه يُكافح بِلا هوادة لِتقرير المصير وافتكاك حرّيته.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج حفل الافتتاح، ومشاركة وفد الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية (إضغط هنا).

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