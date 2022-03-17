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رياضة

بِالفيديو: أعوان ملعب “جابوما” يُهدّدون بِعرقلة تنظيم مباراة الكاميرون والجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: أعوان ملعب “جابوما” يُهدّدون بِعرقلة تنظيم مباراة الكاميرون والجزائر
الأرشيف
أعوان ملعب "جابوما" على هوامش المنشأة الرياضية

هدّد أعوان ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية إدارة هذه المنشاة الرياضية، بِممارسة ما يُعرقل تنظيم مباراة منتخب بلادهم والجزائر.

ويحتضن ملعب “جابوما” مباراة الكاميرون والجزائر مساء الـ 25 من مارس الحالي، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ونقلت أحدث التقارير التلفزيونية الكاميرونية صور إضراب أعوان ملعب “جابوما”، ومطالبتهم إدارة المنشأة الرياضية بِدفع المستحقّات المالية العالقة.

وكان أعوان ملعب “جابوما” قد شاركوا في منافسة كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها بلادهم في جانفي وفيفري الماضيَين، بعد أن وظّفتهم لجنة تنظيم “كان” 2022. لكن عند نهاية البطولة القارّية لم تُدفع لهم المستحقّات المالية.

وقال الإعلام الكاميروني إن المتظاهرين الغاضبين هدّدوا بِاللّجوء إلى ما لا يسرّ إدارة ملعب “جابوما”، عشية مواجهة “الأسود الجموحة” و”محاربي الصّحراء”، دون توضيح ماذا سيفعلون بِالضّبط.

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