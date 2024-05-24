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رياضة

بِالفيديو: أمير قطر يمنح بونجاح شرف حمل الكأس

علي بهلولي
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بِالفيديو: أمير قطر يمنح بونجاح شرف حمل الكأس
ح.م

منح أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الجمعة، كأسا محلّية غالية.

وتغلّب فريق السد على نادي قطر في المباراة النّهائية لِمسابقة كأس الأمير، بِهدف لِصفر بعد الوقت الإضافي. عقب انتهاء الوقت الأصلي بِنتيجة التعادل السّلبي.

وخاض المهاجم بغداد بونجاح كامل أطوار اللّقاء النّهائي بِزيّ نادي السد، لِيمنحه أمير قطر شرف حمل الكأس في حفل التتويج (الفيديو).

وتقدّم بونجاح بِتشكّراته لِزميله المهاجم حسن الهيدوس في نهاية المباراة، كونه تنازل عن شارة القائد وسمح له بالنيابة عنه في استلام الكأس من يدَي أمير قطر.

وأضاف بونجاح إلى رصيده ثاني تتويج له هذا الموسم مع فريق السد، بعد نيله مُؤخّرا لقب البطولة القطرية.

ورفع ابن وهران غلّته إلى 14 تتويجا مع نادي السد: 4 ألقاب بطولة، ومثلها في كأس الأمير، و3 ألقاب في مسابقة كأس قطر، وكأسَين محلّيتَين مُمتازتَين، وكأس “أوريدو”.

وانتهت التجربة السداوية كما يشتهيه بونجاح (32 سنة)، بعد أن استهلّ مشواره مع النادي القطري في جانفي 2016. على أن ينتقل هذه الصّائفة إلى فريق آخر.

وشهدت المباراة النّهائية طرد مهاجم نادي السد أكرم عفيف، في الدقيقة الـ 109.

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