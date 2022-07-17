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انتخابات محلية جزئية في بعض بلديات بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر
رياضة
سرار يعود إلى تصريحاته الإعلامية الاستعراضية

بِالفيديو: أنا فلاح ولستُ مغرورا وكان يُفترض أن أكون رئيسا لـ “الفاف”

علي بهلولي
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بِالفيديو: أنا فلاح ولستُ مغرورا وكان يُفترض أن أكون رئيسا لـ “الفاف”
صورة: جعفر سعادة (الشروق).
سرار خلال انتخابات رئاسة الفاف" في الـ 7 من جويلية 2022.

قال عبد الحكيم سرار إنه يرفض بِلباقة العمل مع المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، لو عرض عليه الرئيس الجديد جهيد زفيزف منصبا معيّنا.

وأوضح سرار أن رصيده الثرّي في ميادين كرة القدم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني أو الإدارة، وخبرته المحترمة في هذا المجال، لا يسمحان له بِشغل منصب لا يرتقي إلى المستوى العالي الذي وصل إليه.

وأضاف سرار أن المنصب الوحيد الذي يُناسبه، هو رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكان الرجل الأوّل في إدارة نادي وفاق سطيف بِصدد الردّ على أسئلة رجال الإعلام، وتحديدا عن مدى قبوله لِمقترح العمل مع جهيد زفيزف، الذي فاز عليه مُؤخّرا في انتخابات رئاسة “الفاف”.

ونفى سرار أنه يكون ما تفوّه به غرورا وعدم احترام للآخرين، وأشار إلى أنه تربّى في أسرة تُمارس الفلاحة. كما أوردته قناة “الشروق نيوز” (الرابط الإلكتروني المدرج أدناه).

غير أن عبد الحكيم سرار استطرد، وقال إن الرجل الوحيد الذي يتحمّس للعمل في “فرقته”، هو الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، وذكر اسم “محمد روراوة”.

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