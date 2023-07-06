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رياضة

بِالفيديو: أنصار الأهلي السعودي يهتفون بِاسم محرز

علي بهلولي
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بِالفيديو: أنصار الأهلي السعودي يهتفون بِاسم محرز
ح.م

يظهر بِأن مُشجّعي فريق الأهلي السعودي يستعجلون انتداب النّجم الجزائري رياض محرز.

وفي شريط فيديو مُتداول، هتف أنصار الأهلي بِقوّة مُردّدين اسم محرز، بعدما مرّ أمامهم الرئيس التنفيذي للنادي يزن الشريف (إضغط هنا).

وما زال الجناح رياض محرز (32 سنة) يرتبط مع نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

ويُصنّف فريق أهلي جدّة في خانة الأندية العريقة والكبيرة في البطولة السعودية، حيث افتكّ 4 ألقاب بطولة و6 كؤوس محلّية وكأسا عربية للأندية، وغيرها من التتويجات. كما يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري السّابق ومتوسّط الميدان الهجومي رياض بودبوز (33 سنة)، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

أمّا أنصار فريق الهلال السعودي، فقد أدرجوا وسما في منصّة “تويتر”، نصّه: “#محرز_مطلب_هلالي”.

ويُزّين فريق الهلال رفوف خزانته بِـ 18 لقب بطولة سعودية، بينها 5 تتويجات في السنوات الستّ الأخيرة.

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