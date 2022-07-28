بِالفيديو: أنصار فنربخشة التركي يهتفون بِحياة الرئيس “بوتين”

هتف أنصار نادي فنربخشة بِحياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة فريقهم التركي والضيف نادي دينامو كييف الأوكراني.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة اسنطبول التركية مساء الأربعاء، ضمن إطار الدور الثاني إياب من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة مُشجّعي فريق فنربخشة التركي ينتصرون للرئيس الروسي بوتين، بعد تسجيل نادي دينامو كييف الأوكراني لِهدف.

وخسر فريق فنربخشة بِنتيجة (1-2) بعد الوقت الإضافي، وودّع سباق رابطة أبطال أوروبا، لِكون مباراة الذهاب بِبولونيا (لِدواعٍ أمنية) انتهت بِنتيجة التعادل السلبي. على أن يتحوّل مُمثّل الكرة التركية لاحقا إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ورفض التقني الروماني ميرشا لوتشيسكو مدرب فريق دينامو كييف الأوكراني، بعد نهاية المباراة، حضور المؤتمر الصحفي، كنوع من الاحتجاج.