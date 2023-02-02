بِالفيديو: أهداف مباراة المنتخب المحلّي الجزائري والسنيغال

سبق للمنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم تحت إمرة التقني مجيد بوقرة، مواجهة نظيره السنيغالي مرّة واحدة.

حدث ذلك مساء الـ 17 من ديسمبر الماضي، في مباراة تحضيرية احتضنها ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة. وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين في كلّ مرمى.

وسجّل ثنائية محلّيي “الخضر” كلّ من: متوسّط الميدان أحمد قندوسي في الدقيقة الـ 28، والمهاجم أيمن محيوس في الدقيقة الـ 62. بينما اهتزّت شباك زميلهما حارس المرمى أليكسيس قندوز بِهدفَين سنيغاليَين، في الدقيقتَين الـ 10 والـ 49. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وسيلتقي المنتخبان مُجدّدا سهرة السبت المقبل، لكن بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، ضمن إطار نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.