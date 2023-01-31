بِالفيديو: أهداف مُقابلتَي المنتخب المحلّي الجزائري والنيجر

سبق للمنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم أن واجه نظيره النيجري ودّيا مرّتَين، تحت إمرة التقني مجيد بوقرة.

وسيتقابل المنتخبان للمرّة الثالثة بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، ضمن إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، مساء الثلاثاء.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” المباراة الودّية الأولى في السادس من جوان 2022، وانتهت لِمصلحة الجزائر بِهدف من تسجيل المهاجم عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 49، بعد تمريرة حاسمة من صانع الألعاب الطاهر فتح الله.

وأُقيمت فعّاليات المواجهة التحضيرية الثانية بِتونس في الثاني من نوفمبر الماضي، وحسمها محلّيو “الخضر” لِمصلحتهم بِثنائية نظيفة، من توقيع فتح الله الطاهر في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة حاسمة من المهاجم إسلام بكير، والمهاجم البديل أيمن دبيح في الدقيقة الأخيرة، بعد تمريرة حاسمة من لاعب الخطّ الأمامي والبديل أيضا سفيان بيازيد.