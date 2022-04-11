بِالفيديو: أهدر فرصة من ذهب.. محرز ما زال يُعاني نفسيا

فوّت النّجم الجزائري رياض محرز على نفسه وعلى فريقه مانشستر سيتي مساء الأحد، فرصة من ذهب.

حدث ذلك خلال مواجهة فريق مانشستر سيتي للضيف نادي ليفربول، بِرسم الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية. وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2).

وتهيّأت كرة على طبق للجناح محرز، الذي كان وجها لِوجه مع حامي العرين البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ولكن تسديدة اللاعب الجزائري لم تكن مُوفّقة، و”طارت” كرته عاليا.

وكان محرز قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، بعد أن سجّل كل فريق هدفَين.

وبدا أن رياض محرز مازال لم يتخلّص بعد، من “أعباء” الإقصاء المرّ للمنتخب الوطني من سباق كأس العالم.

وبات مانشستر سيتي يجمع 74 نقطة في الرّيادة، ويتموقع ليفربول ثانيا بِرصيد 73 نقطة.

وبقيت لِفريقَي مانشستر سيتي وليفربول 7 مواجهات، قبل إسدال ستار “البريمرليغ”.