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رياضة

بِالفيديو: أواسط الجزائر يتأهّلون لِنهائي كأس العرب

علي بهلولي
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بِالفيديو: أواسط الجزائر يتأهّلون لِنهائي كأس العرب
محمد عمر رفيق (رقم "14") يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله ضد تونس (صورة الاتحاد العربي لكرة القدم)

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري أواسط سهرة السبت، للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس العرب لِفئة أقل من 20 سنة.

جاء ذلك بعد فوز أواسط “الخضر” على نظرائهم من تونس بِثنائية نظيفة، لِحساب نصف نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِالعاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة تحكيم عراقي.

وسجّل ثنائية المنتخب الوطني أواسط المهاجم البديل محمد عمر رفيق، في الدقيقتَين الـ 68 والـ 77.

وينتمي محمد عمر رفيق إلى أكاديمية “الفاف”، ويبلغ من العمر 17 سنة.

وأمضى محمد عمر رفيق توقيعَيه بِلمستَين أنيقتَين وعالميتَين، الأوّل بِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا، والأخير بعد مراوغته بِدهاء لِبعض مدافعي “نسور قرطاج”.

ويلعب تلاميذ الناخب الوطني محمد لاسات المباراة النهائية مع نظرائهم من السعودية، الثلاثاء المقبل على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

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التعليقات
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  • انور جلال

    برافو الشباب لعقوبة للكاس ان شاء الله من مصر على خطى الاكابر

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