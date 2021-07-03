بِالفيديو: أواسط السعودية يبلغون النهائي العربي

تأهّل منتخب السعودية أواسط مساء السبت، إلى المباراة النهائية لِمنافسة كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

جاء ذلك بعد فوز أواسط السعودية بِنتيجة (2-3) على المنافس والمضيف المصري، في إطار نصف نهائي كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة. كما تُظهره صورة شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويتبارى المنتخب السعودي أواسط في المباراة النهائية، مع الفائز من لقاء الجزائر وتونس لِفئة أقلّ من 20 سنة، الذي يُجرى مساء السبت.

وتُلعب المباراة النهائية بِالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء المقبل.