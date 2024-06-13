بِالفيديو: أوكيجة يُعرب عن رغبته في العودة إلى “الخضر”

قال حارس المرمى الدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة، إنه مستعدّ لِتمثيل ألوان “الخضر” مُجدّدا.

وكان الحارس أوكيجة (35 سنة) قد أعلن في جوان 2023 اعتزاله اللّعب الدولي مع “مُحاربي الصّحراء” (الصّورة المُدرجة أعلاه). بينما لم يُشارك في مباراة دولية منذ نوفمبر 2021، تاريخ حماية عرين المنتخب الوطني أمام المُضيّف فريق جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2022.

وفي شريط فيديو مُتداول، قال أوكيجة إن النّاخب الوطني الحالي فلاديمير بيتكوفيتش لو وجّه إليه الدّعوة، فسيُلبّيها (الفيديو).

على مستوى الأندية، ما زال أوكيجة يرتدي زيّ نادي ماتز حتّى صيف 2025، الفريق الذي نزل مُؤخّرا إلى القسم الثاني الفرنسي.

ويأتي هذا التّصريح، في ظلّ تعرّض الحارس الأساسي للمنتخب الوطني أنطوني ماندريا (27 سنة) لِانتقادات لاذعة، بعد أخطاء فادحة مُرتكبة في مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا. كما أن حامي عرين نادي كون الفرنسي خاض 17 مباراة دولية مع “الخضر” منذ جواتن 2022، وتلقّت شباكه 16 هدفا، أي بِمُعدّل هدف في كلّ مباراة، تقريبا.