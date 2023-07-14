بِالفيديو: أولى الانطباعات لِمورينيو عن عوّار

أبدى التقني البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي أولى الانطباعات، بِخصوص لاعبه الدولي الجزائري حسام عوّار.

ومعلوم أن مورينيو يُدرّب فريق روما منذ صيف 2021، بينما التحق عوّار بِفريق “الذّئاب” في الأيّام القليلة الماضية.

وكتبت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الجمعة: “أبهر اللاعب عوّار مدربه مورينيو خلال التدريبات، بِطريقة مداعبته للكرة، ومهاراته، وإصراره على أن يفرض وجوده”.

أمّا موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فقال في تقرير له نشره، الجمعة، إن حسام عوّار سلاح فتّاك لِخط الوسط. وأضاف أن إجادة الدولي الجزائري للغة الإيطالية، ساعده كثيرا على الإندماج والتأقلم مع الوسط الجديد.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج المدرب مورينيو ولاعبه عوّار، في تدريبات فريق روما (إضغط هنا).