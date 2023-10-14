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رياضة

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لـ “لعروسي”
ح.م
ياسر لعروسي في مران "الخضر".

أجرى الوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري ياسر لعروسي مساء السبت، أوّل حصّة تدريبية له في صفوف “الخضر”.

وانْتُظم مران “مُحاربي الصّحراء” بِمدينة العين الإماراتية، حيث بدأ لعروسي (22 سنة) رحلة تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري (الفيديو).

وكان النّاخب الوطني جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة جزر الرّأس الأخضر، قد صرّح بِأن المدافع ياسر لعروسي ليس بديلا لِزميله المُصاب ريان آيت نوري، وإنّما وجّه إليه الدّعوة في القائمة المُوسّعة.

وسيجري زملاء القائد والجناح رياض محرز مساء هذا الأحد، آخر حصّة تدريبية لهم بِالإمارات. لكن يحتضنها هذة المرّة ملعب المواجهة الودّية أمام مصر، ميدان “هزاع بن زايد”.

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