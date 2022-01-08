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رياضة

بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “الخضر”
جانب من أوّل حصّة مرانية (صورة اتحاد الكرة السيراليوني)

أجرى منتخب سيراليون لِكرة القدم أوّل حصّة تدريبية له، بِمدينة دوالا الكاميرونية. مساء الجمعة.

وكان منتخب سيراليون قد حلّ بِالكاميرون مسرح البطولة الكروية القارية، مساء الخميس الماضي.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ويضمّ منتخب سيراليون في صفوفه لاعبا مُجنّسا بِعمر 30 سنة، سبق له ارتداء زيّ منتخب إنجلترا للأكابر عام 2012، لكن في مباراة ودّية (لوائح الفيفا تسمح بِذلك)، والأمر يتعلّق بِالمدافع ستيفن كولكر، الذي يرتدي حاليا زيّ نادي غازي عنتاب سبور التركي.

وإذا كان الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر يُعوّل كثيرا على اللاعبين الذين ينشطون خارج البلاد، فإن تلاميذه لا ينتمون إلى أندية أوروبية كبيرة، وبعيدون عن صفة “النجومية”.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، أوّل مران للاعبي منتخب سيراليون بِمدينة دوالا الكاميرونية.

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