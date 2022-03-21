بِالفيديو: أوّل حصّة تدريبية لِمُنافس “محاربي الصّحراء”

أجرى لاعبو منتخب الكاميرون مساء الإثنين، أوّل حصّة تدريبية لهم تحت إمرة المدرب الجديد ريغوبيرت سونغ.

وانْتُظمت الحصّة المرانية بِميدان التدريب التابع لِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المدرج أدناه.

وحضر 12 لاعبا فقط في أوّل مران أشرف عليه التقني سونغ، استنادا إلى ما جاء في بيان لِاتحاد الكرة الكاميروني.

وتستعدّ الكاميرون لِمواجهة المنتخب الوطني الجزائري، في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.