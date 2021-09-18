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رياضة

بِالفيديو: أوّل مباراة لـ “قديورة” مع فريقه الجديد

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل مباراة لـ “قديورة” مع فريقه الجديد
قديورة في مواجهة فريق هال سيتي (صورة نادي شفيلد يونايتد)

خاض اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة بعد ظهيرة السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد شفيلد يونايتد الإنجليزي.

وفاز فريق شفيلد يونايتد بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي هال سيتي، في إطار الجولة الثامنة من عمر بطولة القسم الثاني الإنجليزي للموسم الجديد.

ودخل متوسط الميدان قديورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، وحينها كان فريقه شفيلد يونايتد مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وارتدى عدلان قديورة القميص رقم “25” لِفريق شفيلد يونايتد الإنجليزي.

وأهدر فريق شفيلد يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة الـ 44، وحينها كان فائزا بِهدف لِصفر.

وبات فريق شفيلد يونايتد بعد هذا الانتصار، يجمع 9 نقاط في المركز الـ 15. ويشغل نادي هال سيتي الرّتبة الـ 23 وقبل الأخيرة، بِرصيد 5 نقاط.

ومن شأن هذه العودة، أن تسمح لِعدلان قديورة بِالمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري، في مواجهتَي النيجر شهر أكتوبر المقبل، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022. ذلك أنه غاب عن مقابلتَي جيبوتي وبوركينا فاسو في مطلع الشهر الحالي، لِانشغاله بِسوق الانتقالات، بعد نهاية “مغامرته” الاحترافية مع نادي الغرافة القطري.

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