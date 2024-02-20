بِالفيديو: أوّل مباراة لِعيساوي مع ناديه الروسي الجديد

خاض اللاعب الدولي الجزائري سيد أحمد عيساوي بعد ظهيرة الثلاثاء، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد سيسكا موسكو الروسي.

وفاز فريق سيسكا موسكو بِثلاثية نظيفة على نادي خيمكي الروسي، في مباراة ودّية أُقيمت فعّالياتها بِتركيا.

ودخل صانع الألعاب عيساوي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 84، مُرتديا القميص رقم “37” لِفريقه سيسكا موسكو. وحينها كانت النتيجة تُشير إلى تفوّق زملائه بِثلاثة أهداف دون ردّ (الفيديو).

وتنتظر عيساوي وفريقه الجديد مباراة ودّية أُخرى أمام دينامو موسكو الروسي، السبت المقبل.

وأوقف اتحاد الكرة الروسي البطولة المحلّية في الـ 10 من ديسمبر الماضي، بِسبب رداءة الأحوال الجوّية، وأيضا ضمن تخطيط مُسبّق. على أن تُستأنف المنافسة بِإجراء الجولة الـ 19 في الثاني من مارس المقبل.

وقبل 12 جولة عن إسدال السّتار، يشغل فريق سيسكا موسكو المركز الثامن في جدول الترتيب.