بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البرازيل

إسلام سليماني أثناء فترة تحمية العضلات، التي سبقت انطلاق المباراة.

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في ساعة مُبكّرة من صباح الجمعة، أوّل مباراة مع ناديه الجديد كوريتيبا البرازيلي.

وخسر فريق كوريتيبا بِنتيجة (2-4) أمام الضّيف نادي باهيا، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر البطولة البرازيلية.

وشارك المهاجم سليماني أساسيا، وخاض كامل أطوار هذه المباراة، مُرتديا القميص رقم “9” لِفريق كوريتيبا.

ووزّع سليماني تمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (د90+4)، حوّلها زميله أندري إلى هدف ثانٍ وأخير (الفيديو).

وأظهرت صور أشرطة فيديو إسلام سليماني يرفع معنويات زملائه، ويطلب منهم تحسين المستوى الفني، وتهديد المُنافس نادي باهيا (الفيديو). كما تفادى مهاجم “الخضر” وضعية تسلّل في الدقيقة الثانية، وسمح لِزميله متوسّط الميدان الكولومبي سيباستيان غوميز بِهزّ شباك فريق باهيا (الفيديو).

وحمى عرين فريق كوريتيبا الحارس البرازيلي لوان بولي، الذي كان سيّئا على طول الخطّ.

واستمرّ فريق كوريتيبا في تقديم العروض السلبية، حيث انهزم في المباراة السّادسة له على التوالي، لِحساب منافسة البطولة المحلّية.

وتجمّد فريق كوريتيبا في المركز الـ 20 والأخير، بِرصيد 14 نقطة، ويشغل نادي باهيا الرّتبة الـ 15 بِمجموع 25 نقطة. عِلما أن فريق سليماني ما زالت تنقصه مباراة متأخّرة.

ويبقى فريق كوريتيبا مُهدّدا بِالنّزول إلى القسم الثاني، قبل 15 جولة عن إسدال ستار البطولة البرازيلية.

ويشمل النّزول إلى القسم الثاني فرق المراتب الأربع الأخيرة.