بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل هدف لـ “بن ناصر”

بن ناصر (من اليمين) في مواجهة نادي برو سيستو (صورة نادي الميلان)

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء السبت، أوّل مباراة له في الموسم الكروي الجديد.

وفاز فريق ميلان آسي بِسداسية نظيفة على نادي برو سيستو، الذي ينتمي إلى بطولة إيطاليا للدرجة الثالثة.

ولُعبت هذه المباراة ضمن إطار تحضيرات الفريقَين للموسم الجديد.

وشارك متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا مع فريقه الميلان، وخاض الشوط الأوّل فقط من عمر مواجهة نادي برو سيستو.

وسجّل الدولي الجزائري أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 19. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وجرّب التقني ستيفانو بيولي مدرب فريق “الروسونيري” 22 لاعبا في مواجهة نادي برو سيستو، ووزّعهم مناصفة على كلّ شوط.