بِالفيديو: أوّل مران لِغويري وبلومي وأولى الانطباعات

خاض اللاعبان الدوليان أمين غويري ومحمد البشير بلومي مساء الإثنين، أوّل حصّة تدريبية لهم في صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

واحتضن المركز الفني الوطني لِسيدى موسى هذا المران، تحت إشراف المسؤول الفني جمال بلماضي.

وفضلا عن الوافدَين الجديدَين إلى بيت “الخضر” المُشار إليهما أعلاه، شارك في الحصّة التدريبية بقية الزّملاء، وفي طليعتهم القائد والجناح رياض محرز.

وحضر 22 لاعبا التربّص، في انتظار قدوم البقية وعددهم ثلاثة في الساعات القليلة المقبلة، وهم: المدافع ريان آيت نوري، والمهاجمان إسلام سليماني ومحمد الأمين عمّورة.

هذا وستّجه لاعبو المنتخب الوطني صباح الثلاثاء نحو مدينة قسنطينة.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، انطباعات بلومي وغويري بِخصوص أوّل تدريبات لهما مع النّخبة الوطنية.

قدوم غويري

حلّ اللاعب المُغترب والوافد الجديد إلى بيت “الخضر” أمين غويري، بِالجزائر بعد ظهيرة الإثنين.

واتّجه مهاجم نادي ران الفرنسي بعدها إلى المركز الفني الوطني لِسيدي موسى، مُنضمّا إلى كتيبة “مُحاربي الصّحراء”.

وسيُسافر غويري رفقة زملائه في المنتخب الوطني بعدها إلى مدينة قسنطينة، لِإقامة تربّص هناك، استعدادا لِخوض المباراة الودّية أمام جزر الرّأس الأخضر سهرة الخميس المقبل.

وهكذا خطا أمين غويري أولى خطواته في عالم جديد، تحت راية المنتخب الوطني الجزائري.