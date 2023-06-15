بِالفيديو: أوّل مران لِقائد “مُحاربي الصّحراء” وبطل أوروبا

حفل رمزي للاعبين المُتوّجين بِالكؤوس

خاض قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الخميس، أوّل حصّة تدريبية له بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى.

وتأخّر محرز عن اللّحاق بِالتربّص، بِسبب تنظيم ناديه مانشستر سيتي حفل التتويج بِالثلاثية: لقب البطولة الإنجليزية والكأس المحلّية وكأس رابطة أبطال أوروبا.

وستتواصل تدريبات رجال جمال بلماضي بِالمركز ذاته هذا الجمعة، على أن يشدّوا الرّحال جوّا نحو مدينة دوالا الكاميرونية صباح السبت المقبل.

وجدّدت “الفاف” التأكيد بِأن المواجهة الودّية أمام تونس ستُقام بِملعب عنابة، في الـ 20 من جوان الحالي على الساعة الثامنة ليلا. بعد ترويج بعض الأطراف لِنقلها إلى ميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وعلى هامش التدريبات، نظّم لاعبو المنتخب الوطني حفلا رمزيا لِتهنئة كلّ من: رياض محرز وسعيد بن رحمة وفارس شعيبي وأسامة بن بوط رفقة زين الدين بلعيد وهيثم لوصيف وأسامة شيتة وأيمن محيوس، على نيل كأس رابطة أبطال أوروبا ولقب “البريمرليغ” وكأس إنجلترا، ولقب دوري المؤتمر الأوروبي، وكأس فرنسا، وكأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، على التوالي. وأيضا الإشادة بِمشوار الحارس ألكسندر أوكيجة، بعد اتّخاذه قرار الاعتزال الدولي.