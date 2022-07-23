بِالفيديو: أوّل هدف لـ “براهيمي”

وقّع اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي مساء السبت، الهدف الوحيد لِفريقه نيس الفرنسي.

وتعادل نادي نيس الفرنسي بِهدف لِمثله مع فريق روما الإيطالي، في مباراة ودّية لُعبت بِالبرتغال.

وسجّل المهاجم براهيمي هدفه عند الدقيقة الـ 41، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات بلال براهيمي وقد هزّ الشّباك لِأوّل مرّة، في المقابلات التحضيرية لِفريقه نيس، الذي خاض 4 لقاءات بينها مواجهة روما.

وعلى غرار براهيمي، شارك مواطنه وزميله يوسف عطال أساسيا في مواجهة نادي روما.

واستُبدل عطال عند انطلاق الشوط الثاني، بينما خرج براهيمي في الدقيقة الـ 85. عِلما أن فريق روما عادل النتيجة في الدقيقة الـ 54.

وضمّت دكّة بدلاء فريق نيس لاعبا جزائريا آخر، والأمر يتعلّق بِحارس المرمى المُغترب والشاب تيدي بولهندي. وبِالمقابل، غاب متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور بِداعي الإصابة.

وتنتظر فريق نيس الفرنسي مباراة تحضيرية أخرى في الـ 30 من جويلية الحالي، تُجرى أمام نادي تورينو الإيطالي.