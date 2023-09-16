بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بلايلي” منذ 7 أشهر

لُعبت مساء السبت مقابلتان أُخريان، من عمر الجولة الأولى لِبطولة حظيرة النّخبة في موسمها الجديد.

وضربت مولودية الجزائر بِقوّة، وفازت بِرُباعية نظيفة على الجار والصّاعد الجديد نجم بن عكنون.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، بِمُدرّجات شاغرة. وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على “العميد”، والتي يعود تاريخها إلى أواخر بطولة الموسم الماضي.

وسجّل أهداف المولودية كلّ من: المهاجم سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 11، ومتوسّط الميدان محمد بن خماسة في الدقيقة الـ 24، وصانع الألعاب يوسف بلايلي في الدقيقة الـ 72 (الفيديو)، ولاعب الخطّ الأمامي مرزوقي في الدقيقة الأخيرة.

وخاض بلايلي أوّل مباراة رسمية له منذ 5 أشهر خلت، وبِالضّبط منذ الـ 23 من أفريل الماضي، حينما شارك أساسيا مع فريقه أجاكسيو ضدّ الزّائر براست، في البطولة الفرنسية.

وعاد ابن وهران إلى التسجيل بعد “صيام” دام 7 أشهر، وبِالضّبط منذ الـ 26 من فيفري الماضي، لمّا هزّ شباك الضّيف نادي تروا لِمصلحة فريقه أجاكسيو، في منافسة “اللّيغ 1”.

ودائما بِلغة الحسابات، وقّع بلايلي أوّل هدف في البطولة الوطنية منذ 8 سنوات خلت، وبِالضّبط منذ الـ 15 من سبتمبر 2015، عندما سجّل لِمصلحة فريقه اتحاد العاصمة في شباك الزّائر فريق مولودية وهران.

وفي مباراة أخرى، حصدت شبيبة القبائل انتصارا ثمينا، لمّا واجهت المُضيّف نجم مقرة.

وأمضى التوقيع الوحيد في هذه المباراة ولِمصلحة “الكناري”، متوسّط الميدان سليم بوخنشوش في الدقيقة الـ 44.

وكانت جولة ضربة الانطلاقة قد شهدت تنظيم ثلاث مقابلات، الجمعة.