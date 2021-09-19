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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بوصوف” في مشواره الاحترافي

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لـ “بوصوف” في مشواره الاحترافي
بوصوف (من اليسار) يحتفل بِالهدف الذي سجّله رفقة زميله الياباني كوكي سايتو (صورة نادي لومال)

أمضى اللاعب الجزائري إسحاق بوصوف سهرة الأحد، أوّل هدف في مباراة رسمية لها صلة بِمشواره الكروي الاحترافي خارج الوطن.

وكان إسحاق بوصوف (20 سنة) قد انتقل إلى فريق لومال البلجيكي في صيف 2020، لِمدّة 5 مواسم، قادما من نادي وفاق سطيف. لكنه لم يلعب كثيرا بِداعي الإصابات (خاض 8 مقابلات فقط بِاحتساب مواجهة لييرس، في إطار بطولة وكأس بلجيكا للموسمَين الماضي والحالي، توجد منها واحدة فقط شارك فيها أساسيا).

وفاز فريق لومال بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي لييرس، بِرسم الجولة الخامسة من عمر بطولة القسم الثاني البلجيكي للموسم الجديد.

ودخل إسحاق بوصوف إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 67. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وسجّل المهاجم بوصوف الهدف الثالث لِفريقه لومال، بعد 7 دقائق فقط من منحه فرصة اللّعب.

وبات فريقا لومال ولييرس بعد هذه المباراة، يجمع كلّ واحد منهما سبع نقاط في المركز الرّابع.

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