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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “درفلو”

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لـ “درفلو”
درفلو (الثاني من اليمين) يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي فيتاس أرنهايم)

سجّل اللاعب الجزائري أسامة درفلو مساء الجمعة، أوّل هدف لِمصلحة فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي في الموسم الجديد.

وتعادل فريق فيتاس أرنهايم بِنتيجة (1-1) مع نادي إيغلز الهولندي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم درفلو أوّل هدف في هذه المباراة بِزيّ نادي فيتاس أرنهايم الهولندي، في الدقيقة الـ 37. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتُعدّ مواجهة نادي إيغلز سادس مباراة تحضيرية لِفريق فيتاس أرنهايم.

ويستعدّ أسامة درفلو وفريقه فيتاس أرنهايم للبطولة الهولندية في موسمها الجديد، والبداية ستكون بِمواجهة المضيف نادي زفوله في الـ 15 من أوت المقبل.

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