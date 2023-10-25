بِالفيديو: أوّل هدف لـ “زروقي” في رابطة الأبطال وهذا الموسم

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء الأربعاء، في حصد فريقه فينورد روتردام الهولندي فوزا ثمينا.

وتغلّب فريق فينورد روتردام الهولندي بِنتيجة (3-1) على الزّائر نادي لاتسيو الإيطالي، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل مُتوسّط الميدان زروقي الهدف الثاني، في الوقت بدل الضّائع (د45+2)، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج (إضغط هنا).

وبات الدولي الجزائري وقد أمضى أوّل هدف في رابطة الأبطال الأوروبية، عِلما أن نسخة 2023-2024 هي ضربة انطلاقة زروقي في هذه المسابقة.

فضلا عن ذلك، افتتح زروقي عدّاد التهديف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وعن الفوج الخامس، يتبارى فريق سلتيك الأسكتلندي بِميدانه مع أتليتيكو مدريد الإسباني، سهرة الأربعاء.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- فينورد 6ن

2- أتليتيكو 4ن (ناقص مباراة)

3- لاتسيو 4ن

4- سلتيك 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الرّابعة بِتاريخ الـ 7 من نوفمبر المقبل، يلعب رامز زروقي وفريقه فينورد مع المُضيّف نادي لاتسيو. ويُواجه فريق الأتليتيكو الزّائر نادي سلتيك.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد وصيف الفوج لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي. بينما يُودّع مُتذيّلُ لائحة الترتيب السّباقَ.