-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غلام” منذ أربع سنوات ونصف

علي بهلولي
  • 170
  • 0
بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غلام” منذ أربع سنوات ونصف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام مساء الأحد، أوّل هدف له في مباراة رسمية منذ أربع سنوات ونصف السنة.

ويُشير تاريخ الـ 25 من ماي 2019، إلى موعد آخر هدف وقّعه المدافع غلام في مباراة رسمية. وكان ذلك لِمصلحة فريقه نابولي في مرمى المُضيّف نادي بولونيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

وأمضى غلام هدفه هذه المرّة لِمصلحة فريقه الجديد هاتاي سبور، في الدقيقة الـ 55 من عمر مواجهة المُضيّف نادي فنربخشة. في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة التركية.

وهزّ فوزي غلام شباك الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حامي عرين نادي فنربخشة، بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وخسر فريق هاتاي سبور بِنتيجة (2-4)، فبات يشغل المركز الـ 6 بِرصيد 14 نقطة. ويتصدّر نادي فنربخشة لائحة الترتيب بِمجموع 27 نقطة.

مقالات ذات صلة
لا خوف على آيت نوري

لا خوف على آيت نوري

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

بِالفيديو: هدف وتمريرة حاسمة وفوز لـ “محرز”

جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

جماهير ليفربول توجه رسالة دعم لفلسطين

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل بعد 3 دقائق فقط من دخوله بديلا

بِالفيديو: عمّورة يُسجّل بعد 3 دقائق فقط من دخوله بديلا

قندوسي يسجل هدفين في ظرف دقيقتين

قندوسي يسجل هدفين في ظرف دقيقتين

“سياسة بلماضي تُجاه اللاعبين المُغتربين جديرة بِالتثمين”

“سياسة بلماضي تُجاه اللاعبين المُغتربين جديرة بِالتثمين”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد