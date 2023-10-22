بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غلام” منذ أربع سنوات ونصف

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام مساء الأحد، أوّل هدف له في مباراة رسمية منذ أربع سنوات ونصف السنة.

ويُشير تاريخ الـ 25 من ماي 2019، إلى موعد آخر هدف وقّعه المدافع غلام في مباراة رسمية. وكان ذلك لِمصلحة فريقه نابولي في مرمى المُضيّف نادي بولونيا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية.

وأمضى غلام هدفه هذه المرّة لِمصلحة فريقه الجديد هاتاي سبور، في الدقيقة الـ 55 من عمر مواجهة المُضيّف نادي فنربخشة. في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة التركية.

وهزّ فوزي غلام شباك الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حامي عرين نادي فنربخشة، بِطريقة استعراضية (الفيديو).

وخسر فريق هاتاي سبور بِنتيجة (2-4)، فبات يشغل المركز الـ 6 بِرصيد 14 نقطة. ويتصدّر نادي فنربخشة لائحة الترتيب بِمجموع 27 نقطة.