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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غويري” في التحضيرات الصيفية

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لـ “غويري” في التحضيرات الصيفية

افتتح اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء السبت، عدّاد التهديف في المقابلات التحضيرية الصيفية.

وفاز فريق مرسيليا الفرنسي بِثنائية نظيفة على نادي جيرونا الإسباني، في مباراة لُعبت بِإمارة أندورا. ضمن إطار استعدادات الطرفَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم غويري الهدف الأخير من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 (الفيديو).

وكان غويري قد تألّق في مواجهة تحضيرية سابقة، بتوزيع بِتمريرتَين.

وتنتظر أمين غويري وزملاؤه في فريق مرسيليا مباراة ودية أُخرى، تُلعب ضد نادي فالونسيا الإسباني مساء الثلاثاء المقبل.

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