بِالفيديو: أوّل هدف لـ “فغولي” منذ أكثر من سنتَين

أهدى اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي فريقه قاراغومروك التركي بعد ظهيرة السبت، نقاط الفوز.

وتغلّب نادي قاراغومروك بِنتيجة (1-2) على المُضيّف فريق إسطمبول سبور، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة التركية.

وسجّل الجناح فغولي هدف الفوز في الوقت بدل الضّائع (د90+7) ومن ركلة جزاء. عِلما أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 70 (الفيديو).

وافتتح فغولي عدّاد التهديف مع فريقه قاراغومروك، في بطولة تركيا للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد تمريرة حاسمة.

ويُشير تاريخ الـ 25 من ديسمبر 2021 إلى موعد آخر هدف وقّعه فغولي في مباراة رسمية، وكان ذلك لِمصلحة فريقه قلعة السرايا في مرمى الزائر نادي أنطاليا سبور، لِحساب منافسة البطولة التركية.

فضلا عن ذلك، لم يُسجّل فغولي هدفا من ركلة جزاء منذ الـ 11 من ديسمبر 2018، وذلك في مباراة فريقه قلعة السرايا والضّيف نادي بورتو البرتغالي، لِحساب منافسة رابطة أبطال أوروبا. عِلما أن الدولي الجزائري أمضى – آنذاك – هدفا من ركلة جزاء ضدّ الحارس الإسباني إيكر كاسياس، وأهدر آخر (في توقيتَين متباينَين).

وأهدر اللاعب البرازيلي ماركاو مهاجم نادي قاراغومروك ركلة جزاء، في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (د45+11).

وبات فريق قاراغومروك يحوز 33 نقطة في المركز الـ 16، ويملك نادي إسطمبول سبور 16 نقطة في الرّتبة الـ 20 والأخيرة.