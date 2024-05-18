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رياضة

بِالفيديو: أوّل هدف لِبن ناصر من ركلة جزاء منذ 9 سنوات خلت

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل هدف لِبن ناصر من ركلة جزاء منذ 9 سنوات خلت
ح.م

سجّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة السبت، الهدف الوحيد لِفريقه ميلان آسي الإيطالي.

وخسر الميلان بِنتيجة (1-3) أمام المُضيّف نادي تورينو، في مباراة لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإيطالية.

وأمضى القائد إسماعيل بن ناصر الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 55 (الفيديو).

ويُشير تاريخ الـ 29 من أفريل 2015 إلى موعد آخر هدف وقّعه بن ناصر من ركلة جزاء، وكان لِمصلحة منتخب فرنسا صنف أقلّ من 18 سنة ضدّ نظيره البلجيكي، في مباراة ودّية لُعبت بِكوريا الجنوبية، وانتهت بِنتيجة التعادل (3-3)، كما تُبرزه صور شريط الفيديو عند الدقيقة 2 و28 ثانية (إضغط هنا). عِلما أن بن ناصر ارتدى زيّ “الديكة” للفئات الصّغرى.

ورفع متوسّط الميدان بن ناصر غلّته إلى هدفَين في منافسة “الكالتشيو” للموسم الحالي، فضلا عن حيازته الرّصيد ذاته من التمريرات الحاسمة.

وتجمّد ميلان آسي في المركز الـ 2 بِرصيد 74 نقطة، ويشغل نادي تورينو الرّتبة الـ 9 بِمجموع 53 نقطة.

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