بِالفيديو: أوّل هدف لِبودبوز في البطولة الفرنسية

بودبوز يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي سانت إيتيان)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز مساء السبت، هدف فريقه سانت إيتيان في مواجهة الزائر نادي لونس.

وانتهت هذه المباراة بِخسارة فريق سانت إيتيان بِنتيجة (1-2)، في إطار الجولة الـ 21 من عمر البطولة الفرنسية.

وتمكّن متوسط الميدان الهجومي بودبوز من هزّ شباك فريق لونس، عند الدقيقة الـ 38.

وبات رياض بودبوز وقد أمضى أوّل هدف لِمصلحة فريقه سانت إيتيان، في بطولة “الليغ 1” للموسم الحالي. عِلما أنه خاض 12 مباراة أساسيا من أصل 21 مواجهة. ويتحوّل الرّقم إلى هدفَين بِاحتساب توقيع آخر في منافسة كأس فرنسا نسخة 2021-2022، وتمريرة حاسمة في البطولة.

وقدّم رياض بودبوز أداءً فنيا راقيا، وكان أحسن لاعب في مواجهة سانت إيتيان ولونس.

وتجمّد فريق سانت إيتيان بعد هذه الخسارة في المركز الـ 20 والأخير، بِرصيد 12 نقطة. ويشغل نادي لونس الرتبة الـ 4 بِمجموع 33 نقطة.