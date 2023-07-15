بِالفيديو: أوّل هدف وأوّل تمريرة حاسمة لـ “عوّار”

خاض اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد روما الإيطالي، وافتتح عدّاد التهديف.

وحملت هذه المواجهة طابعا ودّيا، وجمعت بين فريق روما ونادي بوريالي من الدرجة الإيطالية الرّابعة.

وفاز فريق روما بِرُباعية نظيفة، حيث شارك مُتوسّط الميدان عوّار أساسيا، وسجّل الهدف الأخير في الدقيقة الـ 64، بعد تسديدة قوية من بعد حوالي 20 مترا.

وقبل ذلك في الدقيقة الـ 39، كان الدولي الجزائري قد سدّد كرة أخرى قوية من المسافة ذاتها، فلم يستطع حارس نادي بوريالي صدّها وارتدّت الكرة، لِينقضّ عليها أحد زملاء الدولي الجزائري ويهزّ الشّباك مُوقّعا الهدف الثاني. كما تُظهره صور شريط الفيديو (إضغط هنا).

ووفقا لِتقارير صحفية محلّية، فإن عوّار كشف عن قدرات فنية مُحترمة في هذه المباراة التحضيرية. التي نقلت على لسانه أنّه يحلم بِتحقيق إنجازات نجومه المُفضّلين، وذكر أسماءهم في زين الدين زيدان وفرانتشيسكو توتّي وأندريس إنييستا.

وعن التقني البرتغالي جوزي مورينيو، قال عوّار: “إنّه مدرّب رائع. أنتظر أن يُقدّم لي خدمات جليلة في كلّ الجوانب التي لها صلة بِلعبة كرة القدم. بِدوري أن مُستعدّ لِتجسيد فلسفته فوق المُستطيل الأخضر”.