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رياضة

بِالفيديو: أوّل وآخر حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِتنزانيا

علي بهلولي
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بِالفيديو: أوّل وآخر حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِتنزانيا
الأرشيف

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم بِمدينة دار السلام التنزانية.

وانطلقت التدريبات على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت المحلّي (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري)، في ملعب “بنيامين مكابا”. عِلما أن مباراة تنزانيا والجزائر تُجرى هذا الأربعاء في الميدان والتوقيت ذاتهما.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، مران رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِتنزانيا.

واللافت أن “الفاف” – التي تملك ميزانية مُحترمة – ما زالت وفية لِتقاليدها، الأمر المرادف للتسلّي مع “الفيسبوكيين” في ساعة متأخّرة من السهرة أو بعد منتصف اللّيل، حتى لا يُقال فجرا، في تنوير الرّأي العام والجمهور الرياضي الجزائري تحديدا!

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