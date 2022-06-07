بِالفيديو: أوّل وآخر حصّة تدريبية لـ “الخضر” بِتنزانيا
أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم بِمدينة دار السلام التنزانية.
وانطلقت التدريبات على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت المحلّي (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري)، في ملعب “بنيامين مكابا”. عِلما أن مباراة تنزانيا والجزائر تُجرى هذا الأربعاء في الميدان والتوقيت ذاتهما.
وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، مران رجال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِتنزانيا.
واللافت أن “الفاف” – التي تملك ميزانية مُحترمة – ما زالت وفية لِتقاليدها، الأمر المرادف للتسلّي مع “الفيسبوكيين” في ساعة متأخّرة من السهرة أو بعد منتصف اللّيل، حتى لا يُقال فجرا، في تنوير الرّأي العام والجمهور الرياضي الجزائري تحديدا!
MAZOEZI YA MWISHO YA ALGERIA.
Mazoezi ya mwisho ya Algeria 🇩🇿 kabla ya kwenda kuvaana na Stars hapo kesho kwenye Dimba la Mkapa mechi ya kufuzu kwa AFCON 2023#KitengeSports pic.twitter.com/FRpWGOnQKq
— Maulid Kitenge (@mshambuliaji) June 7, 2022