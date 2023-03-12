-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: إتلاف الشباك بِالشهب النارية في البطولة الفرنسية

علي بهلولي
  • 163
  • 0
بِالفيديو: إتلاف الشباك بِالشهب النارية في البطولة الفرنسية
ح.م

حدثت أعمال شغب بعد ظهيرة الأحد، في مباراة فريق أونجي وضيفه نادي تولوز الفرنسيَين.

وانتهت هذه المواجهة بِثنائية نظيفة لِمصلحة فريق تولوز، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية.

ورشقت جماهير نادي أونجي إحدى شباك الملعب بِالشهب النارية في الدقيقة الـ 47، مباشرة بعد تلقّي فريقهم الهدف الثاني، فأتلفوا جزءا منها، قبل أن يتدخّل عمّال الصّيانة ويعيدون إصلاحها، وإيقاف الحكم للمباراة في ظرف 6 دقائق.

ويتذيّل فريق أونجي جدول الترتيب في المركز الـ 20 والأخير، قبل 11 جولة عن إسدال ستار البطولة الفرنسية. ويتّجه نحو النزول إلى القسم الثاني.

وتضغط بعض الأوساط الفرنسية على جماهير فريق أونجي من أجل تنحية رئيس النادي سعيد شعبان.

وعرفت هذه المباراة غياب ثلاثة لاعبين جزائريين من فريق أونجي، وهم: متوسط الميدان نبيل بن طالب المُعاقب، والمدافعان فوزي غلام وإلياس شتي بِداعي الإصابة.

وبِالمقابل، شارك المهاجم فريد الملالي أساسيا في صفوف فريق أونجي، ودخل لاعب الخطّ الأمامي فارس شعيبي عند انطلاق الشوط الثاني بِزيّ نادي تولوز.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بونجاح يُؤكّد عودته القوية ويُسجّل هدفا

بِالفيديو: بونجاح يُؤكّد عودته القوية ويُسجّل هدفا

الكرة السنيغالية تحصد لقبا إفريقيا آخر وتبسط هيمنتها

الكرة السنيغالية تحصد لقبا إفريقيا آخر وتبسط هيمنتها

الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

أوّل حصّة تدريبية لِشبيبة الساورة في الكويت

أوّل حصّة تدريبية لِشبيبة الساورة في الكويت

لاعبان مُغتربان يرغبان في تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”

لاعبان مُغتربان يرغبان في تمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”

غوراديولا يعلّق على فضيحة ووكر ويحذر لاعبيه

غوراديولا يعلّق على فضيحة ووكر ويحذر لاعبيه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد