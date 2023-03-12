بِالفيديو: إتلاف الشباك بِالشهب النارية في البطولة الفرنسية

حدثت أعمال شغب بعد ظهيرة الأحد، في مباراة فريق أونجي وضيفه نادي تولوز الفرنسيَين.

وانتهت هذه المواجهة بِثنائية نظيفة لِمصلحة فريق تولوز، لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة الفرنسية.

ورشقت جماهير نادي أونجي إحدى شباك الملعب بِالشهب النارية في الدقيقة الـ 47، مباشرة بعد تلقّي فريقهم الهدف الثاني، فأتلفوا جزءا منها، قبل أن يتدخّل عمّال الصّيانة ويعيدون إصلاحها، وإيقاف الحكم للمباراة في ظرف 6 دقائق.

ويتذيّل فريق أونجي جدول الترتيب في المركز الـ 20 والأخير، قبل 11 جولة عن إسدال ستار البطولة الفرنسية. ويتّجه نحو النزول إلى القسم الثاني.

وتضغط بعض الأوساط الفرنسية على جماهير فريق أونجي من أجل تنحية رئيس النادي سعيد شعبان.

وعرفت هذه المباراة غياب ثلاثة لاعبين جزائريين من فريق أونجي، وهم: متوسط الميدان نبيل بن طالب المُعاقب، والمدافعان فوزي غلام وإلياس شتي بِداعي الإصابة.

وبِالمقابل، شارك المهاجم فريد الملالي أساسيا في صفوف فريق أونجي، ودخل لاعب الخطّ الأمامي فارس شعيبي عند انطلاق الشوط الثاني بِزيّ نادي تولوز.