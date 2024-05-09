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رياضة

بِالفيديو: إدارة “الكناري” تُكرّم المُشجّع المُميّز وابنته

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: إدارة “الكناري” تُكرّم المُشجّع المُميّز وابنته
ح.م

خصّصت إدارة نادي شبيبة القبائل حفلا تكريما شرفيا، لِأحد مُشجّعي فريقها الكروي.

ومنحت إدارة نادي الرئيس الجديد الهادي ولد علي هدايا رمزية للمُشجّع وابنته، اللّذَين حضرا وقائع مباراة شبيبة القبائل والمُضيّف اتحاد العاصمة.

فضلا عن ذلك، قدّمت إدارة “الكناري” تذكرتَين للمشّجع وابنته، تمكّنهما من متابعة فعّاليات مواجهة شبيبة القبائل والزّائر شباب قسنطينة، بِملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو مساء السبت المقبل. لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية.

ويكون المسؤول الإداري الجديد في نادي الشبيبة قد باشر مهامه بِكسب ثقة الجمهور، خاصة المُشجّع الرياضي التي يأتي إلى الملعب للفرجة دون سواها (الفيديو).

وفي ملاعب كرة القدم، عادة ما يُعرف المُتّسم بِهذه الصّفة المُشار إليها، بِابتعاده عن “الدّهماء”، وجلوسه في المدرّجات بِمَعزل عن الصّخب و”الحماقات”.

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