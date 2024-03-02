بِالفيديو: إصابة تُقصي العدّاء قواند في بطولة العالم

تعرّض العدّاء الجزائري محمد علي قواند بعد ظهيرة السبت لِإصابة، أخرجته من المضمار وأقصته من السّباق.

حدث ذلك في نصف نهائي سباق 800م، في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة. التي انطلقت بِمدينة غلاسكو الأسكتلندية، السبت (الفيديو).

وقبل الدور نصف النّهائي، كان العدّاء محمد علي قواند قد تموقع في الرّتبة التاسعة في الترتيب العام لِمحطّة ربع النّهائي، بِتوقيت قدره 1د و46ثا و49ج.

وسبق لِابن بسكرة (21 سنة) تزيين سجّله بِعدّة تتويجات، أبرزها ذهبية ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022، والألعاب العربية طبعتَي تونس 2021 والجزائر 2023، وفضّية الألعاب الأولمبية للشباب بِالأرجنتين عام 2018. في سباقَي 800م و400م تتابع.