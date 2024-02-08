بِالفيديو: إصابة خطيرة ونهاية موسم نجم أشبال “الخضر”

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري الشاب والواعد مسلم أناتوف، قبل الآوان.

وتعرّض المهاجم أناتوف لِإصابة خطيرة في الرّكبة، وتمزّق الأربطة الصّليبية تحديدا. وهو ما يُجبره على إجراء عملية جراحية في الأيّام القليلة المقبلة، على أن يعود إلى المنافسات الرّسمية في الخريف القادم.

ومعلوم أن هذا النّوع من الإصابات في الحقل الرّياضي، يتطلّب علاجا وراحة يدومان 6 أشهر على الأقلّ. وقد تعرّض لها لاعبون دوليون جزائريون في تاريخ سابق، أبرزهم المدافعَين فوزي غلام (انطلاقا من نوفمبر 2017)، ومحمد فارس (بداية من أوت 2019)، ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر (انطلاقا من ماي 2023).

وسقط أناتوف في فخّ الإصابة، خلال خوضه مباراة فريقه مولودية الجزائر والمُنافس وداد تيسمسيلت، لِحساب الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجزائر لِصنف أقلّ من 19 سنة. كما جاء في أحدث بيان لـ “العميد”. عِلما أن هذا المهاجم الفذّ سجّل هدفا من أصل سداسية لِفريقه المولودية.

ونسبت إدارة المولودية إصابة اللاعب إلى رداءة أرضية ملعب “محمد بلكبير” بِبلدية خميس مليانة (ولاية عين الدفلى)، مسرح مواجهة الكأس (الفيديو).

ويُعدّ مسلم أناتوف القوّة الضّاربة لِرديف المولودية، حيث هزّ الشباك ثماني مرّات، من أصل أربعين هدفا للفريق هذا الموسم.

ويُمثّل مسلم أناتوف (17 سنة) أيضا ألوان المنتخب الوطني الجزائري أشبال، حيث تألّق في كأسَي العرب 2022 (التتويج بِاللّقب وجائزة أحسن لاعب) وإفريقيا 2023.