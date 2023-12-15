بِالفيديو: إصابة سعيود

اضطرّ اللاعب الجزائري أمير سعيود مساء الجمعة، إلى الخروج من أرضية الميدان، بعد 38 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

وتعرّض صانع الألعاب سعيود لِإصابة، في مباراة فريقه الرائد والضّيف نادي ضمك، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة السعودية (الفيديو).

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر، ولم تُصدر إدارة نادي الرائد السعودي أيّ بيان بِشأن إصابة سعيود، ومدى خطورتها من عدمها.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي ضمك، يُشارك المدافعان الجزائريان فاروق شافعي وعبد القادر بدران أساسيَين، بينما يُتابع مواطنهما وزميلهما الحارس مصطفى زغبة اللّقاء من دكّة البدلاء.