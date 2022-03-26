بِالفيديو: إيتو يردّ بِعنف على شباب أوقفوه وطلبوا منه إعانتهم ماليا

ردّ رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم صامويل إيتو بِغضب وعنف، على مجموعة من الشباب التفّوا حول سيارته وأعاقوها عن السير.

حدث ذلك عشية مواجهة المنتخب الكاميروني للمضيف الجزائري، وكما أوردته عديد وسائل الإعلام في هذا البلد.

واضطرّ صامويل إيتو إلى إيقاف سيارته، ونزل منها غاضبا، وراح يُبوّخ الحشد الذي التفّ حول مركبته.

ونقلت وسائل الإعلام الكاميروني تصريحات لِشخصيات محلّية، تُعاتب فيها صامويل إيتو على سلوكه “الخشن”.

وتعتقد هذه الأطراف أن إيتو كان بِإمكانه الردّ بِلباقة على طلبات الجمهور، وأشارت إلى أن بعضهم كان يُريد من رئيس اتحاد الكرة الكاميروني منحه شيئا من المال.

ويُدرج اسم صامويل إيتو ضمن خانة أثرياء الكاميرون، وأحد أكبر رجالات أعمال البلد المُقرّبين من السلطة.