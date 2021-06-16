بِالفيديو: إيطاليا أوّل المتأهّلين و29 مباراة بلا خسارة

بات منتخب إيطاليا سهرة الأربعاء، أوّل فريق يحجز لِنفسه مقعدا في الدور ثمن النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا.

جاء ذلك بعد فوز آخر لِإيطاليا بِثلاثية نظيفة على المُنافس السويسري، بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة “أورو” 2020.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الأوّل ذاته لُعبت مساء الأربعاء، فازت بلاد الغال بِثنائية نظيفة على منتخب تركيا.

وعليه تشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- إيطاليا 6ن

2- بلاد الغال 4ن

3- سويسرا 1ن

4- تركيا 0ن

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة مساء الأحد المقبل، يُواجه منتخب إيطاليا فريق بلاد الغال، وتتبارى سويسرا مع تركيا.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد لعب 29 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة، كما حصد أشبال الناخب الوطني روبيرتو مانشيني الإنتصار الـ 10 لهم على التوالي، فيما بقيت شباك فريق “لا سكوادرا أتزورا” نظيفة للمرّة الـ 10 على التوالي.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثاني لُعب بعد ظهر الأربعاء، فازت روسيا بِهدف لِصفر على منتخب فنلندا.

وتتبارى بلجيكا مع منتخب الدانمارك عن المجموعة ذاتها، مساء الخميس.

وتشكّل جدول ترتيب هذا الفوج مُؤقّتا، على النّحو التالي:

1- بلجيكا 3ن (ناقص مقابلة)

2- روسيا 3ن

3- فنلندا 3ن

4- الدانمارك 0ن (ناقص مقابلة)

جدول مقابلات هذا الخميس، بِالتوقيت الجزائري:

الفوج الثاني:

بلجيكا – الدانمارك (سا: 17.00).

الفوج الثالث:

أوكرانيا – مقدونيا الشمالية (سا: 14.00).

هولندا – النمسا (سا: 20.00).