بِالفيديو: إيطالي يقتفي أثر زميله البرازيلي ويرتدي قميص الجزائر!

سار اللاعب الدولي الإيطالي إيمرسون على خطى البرازيلي لوكاس باكيتا، وارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري.

حدث ذلك خلال احتفالات لاعبي فريق وست هام الإنجليزي، بِإحراز لقب دوري المؤتمر الأوروبي. بينهم إيمرسون ولوكاس باكيتا والمهاجم الجزائري سعيد بن رحمة.

وبعد أن ظهر صانع الألعاب باكيتا بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”، راح المدافع إميرسون يُقلدّه في لقطة مُثيرة. كما تُبرزه صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

ويُعدّ إيمرسون (28 سنة) اللاعب الوحيد الذي افتكّ كلّ الكؤوس القارّية للأندية: الدوري الأوروبي (تشيلسي 2019)، ورابطة أبطال أوروبا (تشيلسي 2021)، وكأس الأوروبية الممتازة (تشيلسي 2021)، ودوري المؤتمر الأوروبي (وست هام 2023)، دون إغفال لقب بطولة أمم أوروبا (منتخب إيطاليا 2021).