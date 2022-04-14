بِالفيديو: ابن البطّ عوّام.. رونالدو جونيور يحتفل بِالهدف مُقلّدا والده!

يقتفي اللاعب الفتيّ كريستيانو رونالدو جونيور أثر والده، نجم هجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسجّل كريستيانو رونالدو جونيور (11 سنة) هدفا، واحتفل على طريقة والده، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه، الذي تطرّقت إليه الصحافتان البريطانية والبرتغالية، الخميس.

وينشط كريستيانو رونالدو جونيور في أكاديمية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخاصّة بِتكوين اللاعبين الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة.

وأبصر كريستيانو رونالدو جونيور النّور بِمدينة سان دييغو (ولاية كاليفورنيا) الأمريكية، عام 2010.

وإذا كان والد هذا اللاعب “البرعم” مُمثّلا في المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 سنة)، فإن الأمّ تبقى مجهولة، بعد أن أصرّ الأب على عدم الكشف عن هُوِّيتها.