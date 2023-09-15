بِالفيديو: اتحاد العاصمة يُتوّج بِالكأس الإفريقية الممتازة

زين الدين بلعيد يحتفل بِهدفه في مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

افتكّ اتحاد العاصمة سهرة الجمعة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية، بعد فوزه على الأهلي المصري.

واحتضنت مدينة الطائف السعودية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة القارّية لِفريق اتحاد العاصمة، القائد والمدافع زكريا بلعيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43 (فيديو الهدف) + (فيديو الاحتفال بِالهدف).

وبات نادي “سوسطارة” ثاني فريق جزائري ينال الكأس الإفريقية الممتازة، بعد وفاق سطيف الذي تذوّق حلاوتها أمام المُنافس ذاته الأهلي المصري، في مطلع عام 2015.

ورفع اتحاد العاصمة غلّته إلى تتويجَين في المنافسات الدولية، بعد أن ظفر في جوان الماضي بِكأس “الكاف”.

أمّا مدرب الاتحاد عبد الحقّ بن شيخة، فقد زيّن سجّله بِتتويج ثانٍ، بعد نيله لقب النّسخة الماضية للكأس الإفريقية الممتازة، لمّا أطّر العارضة الفنية لِنادي نهضة بركان المغربي.