بِالفيديو: اتحاد الكرة البلجيكي يتّخذ قرارا يهمّ عمّورة

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة وفريقه سان جيلواز، للدور ربع النّهائي من عمر منافسة كأس بلجيكا.

وفاز فريق سان جيلواز بِثنائية نظيفة على نادي بيفرن من القسم الثاني، لِحساب ثمن نهائي الكأس البلجيكية. سهرة الخميس.

ودخل المهاجم عمّورة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 66، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وفي الوقت بدل الضّائع (90+5)، سدّد عمّورة كرة من مخالفة ومن بعد حوالي 25 مترا، فاصطدمت بِأحد لاعبي المُنافس نادي بيفرن وسكنت الشّباك (الفيديو).

وقرّر اتحاد بلجيكا لِكرة القدم – الهيئة المُنظّمة لِمسابقة الكأس المحلّية – تدوين الهدف بِاسم عمّورة، بدلا من عبارة هدف سجّله لاعب نادي بيفرن ضد مرماه. كما يُوضّحه الرّابط التالي (إضغط هنا)، والمنشور أدناه.

ودشّن عمّورة العدّاد في منافسة كأس بلجيكا، بينما يتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2023-2024، بِاحتساب بداية الموسم الحالي مع نادي لوغانو السويسري.