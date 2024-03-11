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رياضة

بِالفيديو: اتحاد الكرة و”الفيفا” يضبطان جدول مقابلات دورة الجزائر

علي بهلولي
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بِالفيديو: اتحاد الكرة و”الفيفا” يضبطان جدول مقابلات دورة الجزائر
ح.م

ضبط الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِالتنسيق مع “الفيفا”، الأحد، جدول مقابلات الدورة الدولية الودّية.

واتُّخذ هذا القرار بعد أن اختتمت بعثة “الفيفا” زيارتها إلى الجزائر (الفيديو).

ومعلوم أن هذه الدورة هي مبادرة جديدة للاتحاد الدولي لِكرة القدم، الذي اختار الجزائر إحدى مسارح ضربة الانطلاقة. كما يعتزم تثبيتها ضمن أجندته للمنافسات، حيث تُقام الطبعة الثانية في مارس 2026.

ويُشارك في دورة الجزائر كلّ من “مُحاربي الصّحراء” نسخة التقني فلاديمير بيتكوفيتش، ومنتخبات جنوب إفريقيا وبوليفيا وأندورا.

وتشكّل جدول مقابلات دورة الجزائر، كما يلي:

الـ 21 من مارس 2024، على الساعة العاشرة ليلا، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

جنوب إفريقيا أندورا

الـ 22 من مارس 2024، على الساعة العاشرة ليلا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

الجزائر بوليفيا

الـ 25 من مارس 2024، على الساعة العاشرة ليلا، بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.

بوليفيا أندورا

الـ 26 من مارس 2024، على الساعة العاشرة ليلا، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

الجزائر جنوب إفريقيا

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